Мельниченко: меня могут грохнуть, как того же Кравченко

Экс-майор Государственной службы охраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО просит усилить его охрану.

Как пишет газета «Сегодня», Н.МЕЛЬНИЧЕНКО решение Генеральной прокуратуры пустить следствие по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе «на новый круг» одновременно обрадовало и насторожило. «КУЗЬМИН заявил, что будет расширен круг подозреваемых. Это хорошо, - говорит бывший охранник Президента. - Но слова ЛИТВИНА о том, что шантажировать его делом Гонгадзе - бесперспективно, я лично воспринял как прямую угрозу своей безопасности, и прошу усилить мою охрану. Меня могут грохнуть, как того же Кравченко, у меня уже было кровоизлияние, и я хочу реальной защиты бодигардов, по крайней мере, до окончания суда над ПУКАЧЕМ».

Как сообщал УНИАН, 6 октября адвокат вдовы журналиста Г.Гонгадзе Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО подала жалобы в Печерский райсуд Киева на решение Генпрокуратуры, которым было отказано в возбуждении уголовных дел в отношении экс-Президента Леонида КУЧМЫ и действующего председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.

По словам В.ТЕЛИЧЕНКО, у нее нет сомнений в том, что в записях Н.МЕЛЬНИЧЕНКО есть настоящие разговоры, которые велись в кабинете Президента Украины, поскольку некоторые участники разговоров в свое время "узнали себя и подтвердили факт, что такие разговоры были".

8 октября информированный источник, приближенный к следствию, сообщил УНИАН, что Генпрокуратура отменила вынесенное ранее постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ и В.ЛИТВИНА.

Комментируя это, В.ЛИТВИН заявил, что что шантажировать его делом об убийстве Г.Гонгадзе бесперспективно. "Если придерживаться этой логики, что кто-то пытается держать меня в подвешенном состоянии - так уже не для чего, уже все проблемы решены. Поэтому я не вижу здесь взаимосвязи", - сказал он.