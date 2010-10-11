Бута «достали» - он отказался от денег журналистки 5 канала

Апелляционный суд Киева удовлетворил заявление народного депутата Украины Юрия БУТА об отказе от исковых требований к “5 каналу” и журналистке Ольге СНИЦАРЧУК.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата Ю.БУТА.

"Чтобы не давать поводу СМИ и отдельным гражданам неверно толковать суть дела, решения по делу и наступивших его правовых последствий, я осознанно принял решение не добиваться выполнения законного постановления суда ответчиками и освободил их от этих обязанностей. В связи с этим мной в Апелляционный суд города Киева подано заявление об отказе от исковых требований к СНИЦАРЧУК лично и “5 каналу” в целом. На данный момент есть решение суда, который удовлетворяет мое заявление", - цитирует пресс-служба слова Ю.БУТА.

В то же время депутат убежден в законности и обоснованности решения суда о признании сведений, обнародованных О.СНИЦАРЧУК в эфире “5 канала” в своем репортаже от 29 декабря 2009 года не отвечающими действительности, унижающими его честь, достоинство и порывающими деловую репутацию.

Ю.БУТ также рассчитывает, что после такого решения ситуации "ни О.СНИЦАРЧУК, ни кто-либо другой в дальнейшем не позволит себе употреблять оскорбительные и некорректные высказывания в адрес народных депутатов Украины, а также других граждан".

"Мне бы очень хотелось, чтобы толерантная линия поведения была нормой в отношениях журналистов и парламентариев", - подчеркнул депутат.

Как сообщалось, Ю.БУТ судился с журналисткой “5 канала” О.СНИЦАРЧУК, которая назвала его “отщепенцем”. Народный депутат в исковом заявлении требовал 100 тыс. грн. компенсации за лечение, поскольку утверждал, что был в шоковом состоянии после статьи. Подольский райсуд Киева принял решение взыскать с О.СНИЦАРЧУК 20 тыс. грн. компенсации.