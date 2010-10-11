Мороз: дело Гонгадзе было завершено еще в 2000-2001 году

Дело об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе было завершено еще в 2000-2001 годах.

Об этом заявил экс-спикер, почетный глава Соцпартии Александр Мороз в эфире программы "Черное и белое" на телеканале ТВi.

"Я слышу рассуждения по этому поводу двух фигурантов, Кучмы и Литвина, и мне все время вспоминается украинская поговорка: Голодной куме кутья на уме. Вот каким бы образом можно было отвлечь от себя внимание общества и следствия, чтобы не трогали их в этом деле", - сказал он.

"Дело это расследовано не сейчас. И оно не приближается к завершению. Оно завершено было еще в 2000-2001 годах", - уточнил Мороз.

По мнению политика, сейчас "мы десять лет видим попытки государственных структур выгородить от ответственности нескольких должностных лиц".

"В основе этой драмы есть банальные, даже бытовые где-то, вещи, так как получается, что высокие должностные лица, сводя счеты с журналистом, использовали государственный инструмент для того, чтобы защитить какие-то мелкие, мелочные интересы конкретных людей", - заявил экс-спикер.

"Я не говорил, что Кучма отдал приказ убивать Гонгадзе. Но то, что он причастен к этому делу это факт. То что Литвин причастен, ни у кого не вызывает сомнений", - сказал Мороз.

При этом он уточнил, что "никаких зарубежных спецслужб в этом деле следов и намеков не было".

Украинская правда