Тимошенко: я считаю, польскую модель нужно взять полностью

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ через внедрение мажоритарной системы выборов в Верховную Раду будет пытаться зачисть политическое поле от потенциальных конкурентов.

Об этом она заявила в интервью 5-му каналу в воскресенье.

"То, что предлагает ЯНУКОВИЧ – это полная дезинтеграция. Я бы сказала, это зачищают партии, которые могут опираться диктатуре, которые могут противостоять режиму», - сказала лидер «Батькивщины».

Она высказала убеждение, что «на этом демократия в Украине уже окончательно завершится».

«Если они введут мажоритарные округа, то 450 депутатов в Верховной Раде будут те, кто является или самими кланами, или представителями кланов. Уже не будет ни одного депутата с идеологией», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она напомнила, что в настоящее время в ни одной стране мира не применяется мажоритарная система выборов.

«Такой системы нет негде, какую сейчас хотят сделать в Украине. Там – открытые списки. Это польская модель. Я считаю, что польскую модель нужно взять полностью, где люди избирают партию, но в то же время могут выбрать и депутата, который идет по партийному списку. Тогда партия формирует стратегию и отчитывается перед обществом», - объяснила лидер партии "Батькивщина".