Мельниченко жалуется, что без справки СБУ его не пускают на выборы

Киевская областная территориальная избирательная комиссия отказала экс-майору Государственной службы охраны Николаю МЕЛЬНИЧЕНКО в регистрации кандидатом в депутаты Киевского областного совета от Партии правозащиты.

Об этом УНИАН сообщил сам Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

По словам Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, ТИК не зарегистрировала его кандидатом в депутаты на основании того, что в анкетных данных он не указал места своего проживания.

По словам экс-майора, поскольку он является охраняемым лицом, то, по закону, не имеет права разглашать место своего проживания, поскольку иначе может быть привлечен за это к уголовной ответственности.

В то же время Н.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что члены ТИК не приняли во внимание его аргументы, а наоборот предложили принести им справку, что он действительно является охраняемым лицом.

При этом Н.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что ни в СБУ, ни в Генеральной прокуратуре ему такую справку не дали.

В комментарии УНИАН по этому вопросу представитель СБУ подтвердил, что Н.МЕЛЬНИЧЕНКО является охраняемым лицом, отметив, что решение о предоставлении ему охраны со стороны СБУ в свое время принимала Генпрокуратура.