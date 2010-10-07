Азарову пишут доклад, после которого могут «слететь» головы 5 банков

Председатель Межведомственной комиссии, вице-премьер-министр Владимир СИВКОВИЧ поручил подготовить проект доклада премьер-министру Николаю АЗАРОВУ о неудовлетворительной работе руководителей банков относительно решения проблемы возвращения кредитов, выданных государственными банками или банками со значительной государственной долей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьера.

В частности, Межведомственная комиссия признала крайне неудовлетворительными меры, применяемые со стороны руководителей ОАО «Ощадбанк», АО «Укрэксимбанк», ПАО «Родовид Банк», ПАО «АКБ «Киев», ПАО АБ «Укргазбанк», Министерства финансов Украины, государственных органов и правоохранительных органов относительно эффективного решения проблемы возвращения кредитов, выданных государственными банками или банками со значительной государственной долей.

Также признана недостаточной работа Минфина относительно выполнения решений комиссии и подготовки предложений о внесении соответствующих изменений в законодательство с целью устранения причин невозвращения кредитов государственным банкам.

Кроме того, члены комиссии признали неудовлетворительными меры реагирования со стороны отдельных государственных органов на факты обращения банков относительно невозвращения им кредитов.

Вместе с тем Межведомственная комиссия поручила Минфину и ГлавКРУ при участии Национального банка Украины провести анализ финансового состояния и управленческой дисциплины банков, а также исследовать вопрос эффективности программы финансового оздоровления банков и ее выполнения.