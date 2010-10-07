Тимошенко: эта голодовка - против клонов и фальсификации выборов

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО в очередной раз заявляет, что оппозиция может не признать результаты местных выборов.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сказала на пресс-конференции в Киеве.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что оппозиция предложила внести изменения в закон о местных выборах, которые сделают невозможной фальсификацию результатов голосования.

“Если ничего не изменится сегодня в системе организации выборов, если не будет изменен закон, состав территориальных избирательных комиссий, состав Центральной избирательной комиссии для предотвращения масштабной фальсификации местных выборов, то наша политическая сила не признает выборы как состоявшиеся честно, прозрачно и без фальсификаций", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам лидера партии, объявление голодовки активистами Киевской и Львовской областных организаций "Батькивщины" является вынужденным шагом в знак протеста против отказов ТИК регистрировать легитимных кандидатов в депутаты и действий управлений юстиции, которые регистрируют псевдоорганизации партии.

"Я думаю, что когда люди доведены до голодовки и, собственно, у них не остается больше возможностей защитить права и справедливость в нашем государстве, то это не просто сигнал, это уже набат по поводу того, что демократия в Украине просто исчезает, быстро и под прямым руководством действующего Президента", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, у оппозиции осталось очень мало средств для противодействия фальсификации результатов выборов в местные органы самоуправления.

"Эта голодовка - против фальсификации выборов, которая идет полным ходом. И против созданных клоновых фиктивных организаций партии "Батькивщина", чем сейчас занимается Администрация Президента ЯНУКОВИЧА", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.