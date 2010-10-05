Народные депутаты от БЮТ Сергей МИЩЕНКО и Виктор ШВЕЦ предлагают Верховной Раде выразить недоверие судьям Конституционного Суда.

Соответствующий проект постановления “О выражении недоверия судьям Конституционного Суда Украины” парламентарии зарегистрировали сегодня в ВР.

Авторы документа убеждены, что КС вышел за пределы своих полномочий, признав 30 сентября неконституционным Закон „О внесении изменений в Конституцию Украины“ от 8 декабря 2004 года № 2222–IV в связи с нарушением конституционной процедуры его рассмотрения и принятия.

По словам депутатов, соответствующий закон после его вступления в силу стал неотъемлемой составляющей Конституции Украины, а КС не уполномочен каким-либо способом решать юридическую судьбу законов и других правовых актов, которые состоят из конституционных норм.

“Таким образом, Конституционный Суд Украины принял в производство Закон Украины, который исчерпал свою функцию, стал неотъемлемой составляющей Конституции Украины, и, принимая решение от 30 сентября 2010 года (дело № 1-45/2010), вышел за пределы полномочий, предусмотренных статьей 150 Конституции Украины”, говорится в проекте постановления.

В связи с этим депутаты от БЮТ предлагают выразить недоверие судьям КС в связи с ненадлежащим выполнением ими обязанностей, предусмотренных Конституцией и законами Украины.

Президенту Украины, Верховной Раде Украины, съезду судей Украины рекомендуется внести предложения относительно кандидатур на должности судей КС.