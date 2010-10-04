В ПАСЕ обещают учесть мнение украинской оппозиции

Мониторинговый комитет ПАСЕ учтет Обращение оппозиционных партий относительно возможных фальсификаций при проведении местных выборов в Украине

Об этом заявил президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Мевлут ЧАВУШОГЛУ в своем ответе на обращение от оппозиционных партий относительно возможных фальсификаций при проведении местных выборов в Украине, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

«Ваше обращение было направлено в Мониторинговый комитет ПАСЕ, который примет его во внимание при подготовке к дебатам относительно «функционирования демократических институтов в Украине», которые состоятся 5 октября во время заседания Ассамблеи», - говорится в письме-ответе М.ЧАВУШОГЛУ лидерам девяти оппозиционных партий.

Президент ПАСЕ выразил надежду, что «результаты дебатов будут способствовать укреплению демократических институтов в Украине и укреплению уважения к основным правам и свободам».

Как сообщал УНИАН, в конце сентября руководители девяти оппозиционных партий Украины подписали письмо к международным организациям о своей озабоченности относительно возможности проведения недемократических выборов в Украине.

В письме отмечается, что нынешняя власть, злоупотребляя своими полномочиями, осуществляет комплекс мероприятий, направленных на создание масштабной системы фальсификаций и существенного искажения результатов выборов 31 октября в свою пользу.

Лидеры оппозиционных партий заявляют, что власть применяет семь основных технологий фальсификации, в частности, жесткое доминирование пропрезидентского большинства в ЦИК, нарушение принципа пропорциональности при формировании ТИК в интересах провластных партий, нарушение пропорциональности назначения руководства ТИК, формирование состава участковых комиссий с преимуществом в сторону одной из политических сил, закрепление законом возможности подсчета голосов без наличия кворума в комиссии.

Кроме того, лидеры оппозиционных партий заявляют, что власть прибегает к рейдерскому захвату партийных организаций оппозиции, и заложила возможности фальсификации результатов выборов в действующем законодательстве.

«Очевидно, что проведение 31 октября 2010 года честных, прозрачных, демократических выборов, которые бы отвечали европейским и мировым стандартам, является невозможным. Вызывает сомнение необходимость проводить выборы, если их результаты не будут отражать настоящее волеизъявление народа», - отмечается в письме.