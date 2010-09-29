Чего боится Кучма

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА выступает за сохранение парламентско-президентской формы правления в государстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в Симферополе.

«Я был и остаюсь сторонником парламентско-президентской модели. А то, что кому-то не хватает полномочий - извините. Я боюсь чего? А вдруг когда-нибудь Президентом при неограниченных полномочиях придет человек просто неадекватный. Мы уже имели такой практический пример. Что тогда будет?», - сказал он.

«Обязательно наша Конституция должна закладывать такие противовесы, чтобы ни одна сила не чувствовала себя неприкасаемой», - отметил Л.КУЧМА.

Он подчеркнул, что именно парламентско-президентская модель - европейская модель, дающая основания для этого.

Бывший Президент с сожалением отметил, что в Украине всегда после прихода к власти новая политсила «пытается переделать под себя всё и вся». «Начиная от законодательных актов и (заканчивая) «замахом», в том числе на Конституцию», - сказал Л.КУЧМА.

«Почему в Европе все парламентско-президентские формы правления? А нам снова назад возвращай (президентскую)… В Украине надо, чтобы не в одном центре все решалось», - сказал экс-глава государства.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября Конституционный Суд Украины начал рассмотрение дела по конституционному представлению 252 народных депутатов о соответствии Конституции Закона «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года № 2222-IV, согласно которому Украина стала парламентско-президентской республикой. Как отмечал министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ, при принятии изменений в Конституцию в 2004 году не были соблюдены соответствующие нормы законодательства. «При внесении изменений 2004 года не была соблюдена процедура, определенная в Конституции с обязательным конституционным контролем относительно изменения каждой нормы, предлагаемой к Основному закону. Это и констатировано в заключении Кабинета министров», - резюмировал А.ЛАВРИНОВИЧ.