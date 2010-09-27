МИД: Украина пригласила на выборы европейских наблюдателей

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО направил приглашение руководству Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ (БДИПЧ) и Конгресса местных и региональных властей Совета Европы рассмотреть возможность направления наблюдателей на местные выборы в Украине, которые состоятся 31 октября этого года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, приглашения направлены во исполнение поручения Президента Украины.

"Этой инициативой Украина в очередной раз подтверждает свою открытость и приверженность европейским демократическим стандартам в сфере проведения свободных, честных и прозрачных выборов", - говорится в сообщении.

Также МИД Украины обещает "оказывать необходимое содействие международным наблюдателям от иностранных государств и международных организаций в осуществлении ими полномочий во время местных выборов в Украине".