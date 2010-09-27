Партия Балоги назвала своего кандидата в мэры Харькова

Партия “Единый Центр” официально выдвинула кандидатом на должность городского председателя Харькова политика, общественного деятеля Андрея БИЛОГРИЩЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, за это решение единогласно проголосовали делегаты конференции харьковской городской организации партии.

Выступая перед коллегами, А.БИЛОГРИЩЕНКО поблагодарил за поддержку и заверил, что он и его единомышленники способны одержать победу в борьбе за должность руководителя полуторамиллионного индустриального и научного центра Украины.

«Мы будем строить новый город, который должен стать средой качественной жизни харьковчан. У нас есть конкретная, прагматичная программа действий городской власти на обеспечение интересов людей, которую обязуемся воплотить. Мы верим, что наши идеи и лозунги воспримут избиратели, и рассчитываем на их доверие ко всем нам», - сказал кандидат.

Присутствующий на конференции лидер “Единого Центра” Виктор БАЛОГА отметил, что видит в А.БИЛОГРИЩЕНКО кандидата, который способен качественно обновить власть в Харькове. «Наша партия выдвигает авторитетного человека, который известен своими реальными делами. Зная лично господина БИЛОГРИЩЕНКО уже не один год, могу утверждать, что у него значительный личный опыт, багаж предыдущих достижений и потенциал на будущее. Без сомнения, это достойная кандидатура для Харькова», – сказал он.