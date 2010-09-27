Партия Тимошенко выдвинула Авакова в мэры

Сегодня на партконференции Харьковской городской организации ВО "Батьківщина" бывший глава Харьковской облгосадминистрации, председатель областной организации ВО "Батьківщина" Арсен АВАКОВ был официально выдвинут кандидатом на должность городского головы на выборах 31 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, кандидатуру А.АВАКОВА поддержали 46 делегатов, один воздержался.

Кроме того, на партконференции был утвержден список кандидатов в депутаты городского совета Харькова от ВО "Батьківщина". Список из 71 депутата возглавил бывший член партии "Наша Украина", а в настоящее время председатель городской организации ВО "Батьківщина" Андрей РУДЕНКО.