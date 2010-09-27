Турчинов заявляет, что ПР намерена сделать Януковича диктатором

Первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что Партия регионов собирается, разрушив Конституцию, закрепить статус диктатора для Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом он вчера заявил в эфире "5 канала", сообщили УНИАН в пресс-службе А.ТУРЧИНОВА.

«Последняя точка, которую хотят поставить в дискуссии с собственной страной ЯНУКОВИЧ и его команда, - предоставить построению тоталитарно-диктаторского режима юридический статус. Именно поэтому вне Конституции, вне действующего законодательства, вне здравого смысла они пытаются отменить политреформу, инициаторами которой в 2004 году выступала сама же Партия регионов», - отметил А.ТУРЧИНОВ.

В то же время первый заместитель председателя «Батьківщини» напомнил, что БЮТ выступал против принятия «поспешно изменений в Конституцию, во избежание дисбаланса власти».

Он отметил, что сейчас В.ЯНУКОВИЧ имеет фактически неограниченные полномочия. «Подкупив часть депутатов из других фракций, сформировав огромное количество депутатов в своей коалиции, они контролируют местные власти, суды, Генпрокуратуру, МВД, все силовые структуры и фактически все уровни местных органов власти», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он объяснил, что, сейчас идет процесс восстановления такой модели государственного управления, «когда такие вопросы, как выборы, голосование общества вообще отойдут на задний план, а один человек со своим окружением будет принимать решение, что является законом, что является в Украине нормой, что является в Украине преступлением».

«Это колоссальная опасность для всей страны», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.