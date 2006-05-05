Янукович ведет переговоры с Нашей Украиной

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что его политическая сила ведет переговоры с блоком «Наша Украина» о создании коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам после завершения своей встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

«Есть принципы, когда партия, победившая на выборах, создает коалицию… Мы такое предложение сделали партии «Наша Украина», и сейчас мы ведем переговоры», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время он отметил, что на разных уровнях переговоры проводятся и с другими политическими силами. «С другими партиями мы не исключаем возможности создать коалиции, на разных уровнях проводятся переговоры», - сказал лидер Партии регионов.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул необходимость создания стабильной коалиции, которая будет способна эффективно выполнять провозглашенную программу, которая будет эффективно работать и достигать позитивных результатов.

На вопрос журналистов, уйдет ли Партия регионов в оппозицию, или все же войдет в состав коалиции, В.ЯНУКОВИЧ ответил: «Идут переговоры, мы как победители, как партия, занявшая первое место, чувствуем себя спокойно и уверенно. Мы будем отстаивать свои позиции, и если с этими позициями будут согласны наши партнеры, Партия регионов будет создавать коалицию».

В.ЯНУКОВИЧ также подчеркнул, что Президент дистанцируется от самого переговорного процесса относительно формирования коалиции. «Мы при обсуждении этого вопроса с Президентом фактически вместе пришли к выводу, что Президент не является участником создания коалиции... поскольку, как он сам высказался, пройдет время и, возможно, ему придется принять решение, заключать, что эта коалиция неэффективна, и ставить целью ее, как говорят, распустить», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что в процессе формирования коалиции необходимо подняться над личными и политическими амбициями и руководствоваться интересами государства, брать ответственность за процессы в экономике. «Сейчас ответственность на себя должна взять коалиция», - сказал лидер Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО встречается с лидерами политических сил, прошедших в парламент. В частности, уже состоялись встречи с Юрием ЕХАНУРОВЫМ, Александром МОРОЗОМ и Юлией ТИМОШЕНКО. Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО не стал ждать Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО более чем полчаса и ушел из Банковой.

После встречи в Президентом Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что парламентская коалиция стопроцентно будет создана из трех политических сил – БЮТ, Социалистической партии Украины и блока «Наша Украина». По словам Ю.ТИМОШЕНКО, встреча состоялась как в формате один на один с Президентом, так и в трехстороннем формате – Президент - лидер БЮТ - лидер СПУ. Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что переговоры прошли успешно. «Разговор шел о создании демократической коалиции трех политических сил. Могу сказать, что переговоры прошли абсолютно успешно, намечены определенные сроки, мы договорились, что 10-11 мая мы будем ожидать уже проект готового коалиционного соглашения», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«После сегодняшней беседы я имею прекрасное политическое настроение, поскольку я действительно увидела желание и стремление создать такую коалицию. И самое главное - я вижу первые реальные шаги, которые будут сделаны в ближайшее время», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.