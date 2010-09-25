Литвин говорит, что в Украине нет свободы слова

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что сегодня в стране нет свободы слова. Об этом он заявил перед общественностью города Южный Одесской области.

"У нас нет свободы слова. Если раньше единицы журналистов не продавались, то теперь (остались – УНИАН) только единицы принципиальных. Иногда достаточно взглянуть на названия тех или иных изданий, и будет ясно, как они преподнесут информацию. Конечно, это не касается присутствующих».

По мнению В.ЛИТВИНА, в Украине должен состояться "серьезный диалог, как жить дальше в сложившейся ситуации" в средствах массовой информации. Отметив, что «президент предложил закон, согласно которому может появиться настоящее независимое телевидение», спикер парламента высказал опасение насчет «профанации в этом вопросе: вряд ли нам нужна «галочка» в вопросе о свободе слова».

Коснувшись предвыборной ситуации, В.ЛИТВИН спрогнозировал, что избирательный список «Народной партии» в Одесский областной совет возглавит народный депутат Украины Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ, а в целом по Украине возглавляемая им Народная партия наберет до 10 процентов мандатов в местных советах. Вместе с тем он отметил, что понимает сложность выполнения этой задачи.

«На партийном съезде я говорил, что мы уже практически подарили 5 процентов мест других партиям, потому что некоторые политические силы очень настойчиво предлагают нашим однопартийцам баллотироваться по мажоритарным округам», - подчеркнул лидер Народной партии.

Кто возглавит список «народников» в Одесский горсовет, В.ЛИТВИН не назвал: «Я специально не интересуюсь списками кандидатов в местные советы, оставляя право решать эти вопросы однопартийцам на местах».