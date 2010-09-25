В АП обеспокоены, что количество арестов и приговоров не совпадает

Заместитель главы Администрации Президента Украины, бывший член БЮТ Андрей ПОРТНОВ заверяет, что он с уважением относится как к экс-председателю Государственной таможенной службы Анатолию МАКАРЕНКО, так и к бывшему первому заместителю председателя НАК "Нафтогаз Украины" Игорю ДИДЕНКО.

Об этом он заявил в эфире программы “Большая политика” на телеканале "Интер" в пятницу вечером, отвечая на вопросы о возможном политическом характере ареста этих лиц и своего участия в газовых процессах.

"Хочу сказать, что к Анатолию МАКАРЕНКО и Игорю ДИДЕНКО я отношусь с уважением", - сказал А.ПОРТНОВ и отметил, что к этим лицам имеет претензии правоохранительная система и "дай Бог, чтобы эти вещи, которые им инкриминируются, были доказаны в суде".

А.ПОРТНОВ заметил, что разделяет обеспокоенность по поводу того, что в настоящее время количество арестов не совпадает с количеством приговоров. В то же время заместитель главы Администрации Президента добавил, что не владеет конкретной информацией о деле А.МАКАРЕНКО и И.ДИДЕНКО, поэтому не может сказать, когда судьба этих людей решится. "Этим занимается соответствующая правоохранительная структура, и их судьбу будет решать суд", - сказал А.ПОРТНОВ.

Как сообщал УНИАН, 2 марта 2009 года СБУ возбудила уголовное дело по факту завладения чужим имуществом, а именно – более чем 6 млрд. кубометров газа на сумму 7 млрд. 500 млн. грн. путем злоупотребления служебными лицами НАК «Нафтогаз Украины» служебным положением. В рамках дела был задержан заместитель начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Тарас ШЕПИТЬКО. Его освободили из-под стражи 6 марта.

Тогда И.ДИДЕНКО обжаловал постановление о возбуждении уголовного дела в Шевченковском райсуде Киева, который своим постановлением прекратил следственные действия и назначил судебное заседание по жалобе.

4 марта тогдашний премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что конфликт вокруг «Нафтогаза» является следствием борьбы за 11 млрд. кубометров газа.

В свою очередь тогдашний первый заместитель председателя СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что Энергетическая региональная таможня Гостаможслужбы, растаможив 6,3 млрд. кубометров газа, «фактически легализовала награбленный транзитный газ». По его словам, Кабинет министров Ю.ТИМОШЕНКО считает этот газ собственностью государства, а компания «РосУкрЭнерго» – своим. При этом СБУ на обращение к правительству получила документы, которые касаются перечисления 7 млрд. грн. за газ. Ранее СБУ просила Кабмин предоставить документы, касающиеся растаможивания спорных 11 млрд. кубометров газа и договоров, на основании которых проводилась эта операция.

24 марта 2009 года А.ПОРТНОВ сообщил, что Шевченковский райсуд Киева признал незаконными отдельные действия СБУ и отменил постановление СБУ о возбуждении уголовного дела в отношении растаможивания 11 млрд. кубометров газа. По словам А.ПОРТНОВА, таким образом нет ни одного юридически значимого акта правоохранительных и судебных органов, ставящих под сомнение легитимность подписания в январе 2009 года соглашений между правительствами Украины и России и компаниями “Нафтогаз” и “Газпром”. Кроме того, добавил тогда он, легитимность нахождения в НАК “Нафтогаз” 11 млрд. кубометров газа не оспаривается оппонентами правительства ни в украинских, ни в международных судах.

По делу “РосУкрЭнерго” под стражей с лета 2010 года находятся два высокопоставленных должностных лица, которые работали в правительстве Ю.ТИМОШЕНКО, – бывший первый заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» И.ДИДЕНКО и экс-начальник гостаможслужбы А.МАКАРЕНКО.

А.МАКАРЕНКО был задержан 23 июня в рамках расследования уголовного дела о нанесении вреда Украине по результатам рассмотрения иска “РосУкрЭнерго” к "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже. Именно А.МАКАРЕНКО в 2009 году возглавлял Государственную таможенную службу, которая провела растаможивание газа “РосУкрЭнерго”. В отношении А.МАКАРЕНКО было возбуждено уголовное дело по статье "служебная халатность".

9 июля СБУ задержала И.ДИДЕНКО в рамках уголовного дела в отношении него согласно ч.5 ст.191 (присвоение, растрата чужого имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.