Ющенко: с каждым годом рейтинг Украины будет всё ниже

Лидер «Нашей Украины» Виктор ЮЩЕНКО считает, что результаты местных выборов могут быть сфальсифицированы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, комментируя по просьбе журналистов заявления некоторых политических сил о том, что власть планирует сфальсифицировать выборы.

«Я соглашаюсь с такой оценкой», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, о намерениях власти сфальсифицировать результаты голосования свидетельствуют нарушения при формировании избирательных комиссий, факты давления на средства массовой информации.

«Мы не видим готовности власти обеспечить честные и прозрачные выборы», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он раскритиковал процесс подготовки власти к проведению местных выборов.

«Я не думаю, что нам нужно надеяться на что-то успешное. Я думаю, что с каждым годом после событий такого масштаба - знаковых для политического и общественного масштаба - Украина будет получать все более низкий и низкий рейтинг», - сказал лидер «Нашей Украины».

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что это не только проблема власти, поскольку избиратель должен осознать ответственность за свой выбор.

«Я не знаю, готова ли нация это осмыслить: мне кажется, что уроки нечистой власти, уроки нечестных выборов, уроки политического насилия нам еще нужно многократно пережить, чтобы потом понять одно – только в свободе может быть интересен журналист, только в свободе расцветает человек, развивается конкуренция и творится то, что в конце концов называется прогрессом», - сказал В.ЮЩЕНКО.