Ющенко: с каждым годом рейтинг Украины будет всё ниже
Люди должны осознать ответственность
Лидер «Нашей Украины» Виктор ЮЩЕНКО считает, что результаты местных выборов могут быть сфальсифицированы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, комментируя по просьбе журналистов заявления некоторых политических сил о том, что власть планирует сфальсифицировать выборы.
«Я соглашаюсь с такой оценкой», - сказал В.ЮЩЕНКО.
По его словам, о намерениях власти сфальсифицировать результаты голосования свидетельствуют нарушения при формировании избирательных комиссий, факты давления на средства массовой информации.
«Мы не видим готовности власти обеспечить честные и прозрачные выборы», - отметил В.ЮЩЕНКО.
Он раскритиковал процесс подготовки власти к проведению местных выборов.
«Я не думаю, что нам нужно надеяться на что-то успешное. Я думаю, что с каждым годом после событий такого масштаба - знаковых для политического и общественного масштаба - Украина будет получать все более низкий и низкий рейтинг», - сказал лидер «Нашей Украины».
В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что это не только проблема власти, поскольку избиратель должен осознать ответственность за свой выбор.
«Я не знаю, готова ли нация это осмыслить: мне кажется, что уроки нечистой власти, уроки нечестных выборов, уроки политического насилия нам еще нужно многократно пережить, чтобы потом понять одно – только в свободе может быть интересен журналист, только в свободе расцветает человек, развивается конкуренция и творится то, что в конце концов называется прогрессом», - сказал В.ЮЩЕНКО.