Могилев посетовал, что в Украине сохранился «постсоветский нонсенс»
17:31, 22 сентября 2010Политика
1607 0
Министр хочет единый паспорт
Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ обещает, что со следующего вторника нормализуется ситуация с выдачей паспортов гражданина Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам после открытия VII международной специализированной выставки «Оружие и безопасность – 2010».
«Я считаю, что во вторник мы получим первую партию этих документов», - сказал А.МОГИЛЕВ.
Он выразил убеждение, что в Украине должен быть единый как внутренне гражданский, так и загранпаспорт. «С моей точки зрения, у нас в государстве надо делать так, чтобы паспорт был единым. Не надо иметь паспорт внутренний и загранпаспорт. Это такой нонсенс постсоветский», - сказал министр.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter