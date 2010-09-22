Могилев посетовал, что в Украине сохранился «постсоветский нонсенс»

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ обещает, что со следующего вторника нормализуется ситуация с выдачей паспортов гражданина Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам после открытия VII международной специализированной выставки «Оружие и безопасность – 2010».

«Я считаю, что во вторник мы получим первую партию этих документов», - сказал А.МОГИЛЕВ.

Он выразил убеждение, что в Украине должен быть единый как внутренне гражданский, так и загранпаспорт. «С моей точки зрения, у нас в государстве надо делать так, чтобы паспорт был единым. Не надо иметь паспорт внутренний и загранпаспорт. Это такой нонсенс постсоветский», - сказал министр.