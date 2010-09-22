Нардеп Ляшко ездит на крутом джипе с запрещенными спецсигналами (фото)

Народный депутат Олег Ляшко (БЮТ) ездит на крутом внедорожнике "Range Rover Vogue" со спецсигналами, которые в Украине разрешено устанавливать исключительно для подразделений Госавтоинспекции МВД и Управления государственной охраны Украины.

Авто Ляшко с номерами ВР зафиксировали журналисты ТаблоIDа неподалеку от здания парламента.

В базе ГАИ зафиксировано, что джип оформлен на самого Олега Валериевича Ляшко, 1972-го года рождения. Издание отмечает, что до избрания депутатом Ляшко "был едва не голый-босый - работал редактором газеты "Свобода".

Журналисты решили спросить у самого Ляшко, каким образом ему удалось установить "мигалки" в обход закона. На вопрос, откуда на его "Range Rover Vogue" появились спецсигналы, бютовец ответил:

- Вы уверены, что эта информация отвечает действительности? Относительно маячков ничего по этому поводу сказать не могу. Возможно, есть, возможно, нет.

- То есть вы не знаете, есть ли проблесковые маячки на машине, которой пользуетесь?

- Да, не знаю. Я не в курсе, не заглядывал...

- Но для получения проблесковых маячков нужно брать разрешение в ГАИ. То есть вы не могли не поинтересоваться...

- Я по этому поводу ничего сказать не могу. Нет у меня никаких маячков. Если у вас есть другая информация, пожалуйста, покажите.

ТаблоID с фактами не затянул:

Как рассказали в салоне официального дилера "Land Rover" в Украине, такой внедорожник с объемом двигателя 4,4 литра выпускался до 2009-го года и стоил от 105 до 120 тысяч евро

Но есть все основания утверждать, что цена машины Ляшко еще выше. Ведь его "Range Rover" "нафаршировали" в крутом тюнинговом салоне "Strut".

На тюнинг указывает то, что на решетке радиатора вместо значка Land Rover висит значок Strut.

В среднем тюнинг "Strut" "Range Rover" обходится не менее 10 тысяч долларов. Так, на сайте официального представителя "Strut" в Украине тюнинг Land Rover Range Rover Carbon Windsor 2006-2009 стоит 82 тысячи гривен.

Цена тюнинга машины Ляшко - больше 10 тысяч долларов.