Могилев до сих пор не отдал свой Cadillac МИДу

Министерство иностранных дел и Министерство внутренних дел решают вопрос относительно передачи МИД автомобиля Cadillac Escalade («Кадиллак эскалейд»), который находится в распоряжении министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЁВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

«Я могу подтвердить, что есть соответствующая договоренность о передаче упомянутого автомобиля в автопарк МИД», - сказал он.

А.ДИКУСАРОВ также сообщил, что Cadillac Escalade будет использоваться исключительно для обеспечения проведения протокольных и официальных мероприятий.

«Сейчас специалисты двух министерств согласовывают вопросы, связанные с передачей упомянутого автомобиля в МИД», - добавил он.

А.ДИКУСАРОВ также заметил, что были ситуации, когда МИД был вынужден для обеспечения протокольных мероприятий брать автомобили в аренду в Государственном управлении делами.

«И определенные расходы, и определенные неудобства в этом есть, поэтому наличие автомобиля подобного класса в автопарке МИД решит неотложные потребности при проведении протокольных и официальных мероприятий», - сказал А.ДИКУСАРОВ.

Он также отметил, что парк автомобилей МИД давно не обновлялся, в частности, по его словам, министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО пользуется автомобилем «Мерседес», которому 10 лет.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Геннадий МОСКАЛЬ обвинил министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЁВА в том, что для него незаконно приобретен автомобиль представительского класса Cadillac Escalade 2010 года выпуска. По словам Г.МОСКАЛЯ, иномарку стоимостью более 1 млн. грн. приобрело Управление ГАИ Главка МВД в Киевской области, после чего она была передана в автохозяйство министерства для обслуживания А.МОГИЛЕВА.

20 августа на брифинге в Киеве министр внутренних дел заявил, что автомобиль Cadillac Escalade был передан МВД на законных основаниях. По словам А.МОГИЛЕВА, в МВД было проведено внутреннее расследование относительно человека, который подарил МВД этот автомобиль.

7 сентября главный советник руководителя МВД Константин СТОГНИЙ сообщил, что Министерство внутренних дел передаст Cadillac Escalade Министерству иностранных дел для обслуживания официальных делегаций.