Азарову рассказали, как сделать «украинское чудо» за 10 лет

Сингапур поможет Кабинету министров Украины создать Фонд модернизации экономики Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КМУ, в последний день своего пребывания в Украине министр-ментор Сингапура Ли Куан Ю провел презентацию украинского издания своей книги «Сингапурская история» в Дипломатической академии Украины.

Первый экземпляр этой книги получил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

В свой выступлении глава Кабмина подчеркнул, что визит Ли Куан Ю – автора сингапурского экономического чуда - стал исторической вехой в истории Украины. По его словам, опыт Сингапура, который описан в книге, будет очень полезен Украине и будет использован при разработке программы модернизации страны. «В считанные годы Сингапур из страны третьего мира совершил прыжок в ряды индустриально-развитых стран. Сингапур стал мировым финансовым центром», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

В ходе встреч и переговоров с Ли Куан Ю украинский премьер сообщил, что в ближайшее время Кабинет министров создаст Фонд модернизации экономики Украины, который станет одним из инструментов ее развития. Он пригласил сингапурских экспертов принять участие в создании такого Фонда.

Ли Куан Ю поддержал идею Н.АЗАРОВА. По словам министра-ментора, Украина должна как можно быстрей определиться с программой модернизации своей экономики. Такая программа разрабатывается в первую очередь с учетом специализации страны и ее возможного места в глобальной экономике, поиска рынков, в первую очередь среди ближайших соседей. Министр-ментор предложил наладить прямое авиа-сообщение с Сингапуром, чтобы эксперты, специалисты и представители деловых кругов могли оперативно посещать Украину. По словам Ли Куан Ю, язык – это не проблема. Решающую роль играет понимание экономических реалий страны и твердая политическая воля.

Ли Куан Ю на презентации книги подчеркнул особую важность политической стабильности для модернизации страны. «В Украине последние 20 лет постоянно менялась власть. При таких условиях никакие реформы провести не возможно», - считает он.

Ли Куан Ю уверен: если Украина не упустит свой шанс, то модернизировать страну можно будет всего за 10 лет.