Наливайченко рекомендуют на место председателя Совета "Нашей Украины"

Президиум Львовской областной организации партии «Наша Украина» принял решение с рекомендацией избрать председателем Совета партии экс-председателя СБУ, координатора Общественной организации «Обновление страны» Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Обновления страны".

По словам пресс-секретаря Львовской областной организации партии «Наша Украина» Ростислава КОВАЛЯ, других кандидатур на пост председателя партии президиум ЛОО НУ не рассматривала.

Подобное решение было также принято на политсовете Тернопольской областной организации, который состоялась в пятницу 17 сентября.

В пресс-службе "Обновления страны" также напоминают, что съезд «Нашей Украины» состоится 24 сентября в Киеве. На нем запланировано рассмотреть вопрос об избрании нового руководства партии.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября президиум политсовета партии "Наша Украина" подала в отставку. Председатель партии Виктор ЮЩЕНКО назвал такое решение "моральной и достойной оценкой их работы, в том числе во время выборов".

17 сентября Киевская городская, а 18 сентября - Днепропетровская областная организации «Нашей Украины» обратились к В.ЮЩЕНКО с просьбой внести кандидатуру В.НАЛИВАЙЧЕНКО на должность председателя политсовета партии.