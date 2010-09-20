Литвин - о деле Гонгадзе: привить мне комплекс вины не удастся

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что никто не сможет заставить его чувствовать себя виновным в якобы причастности к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

Отвечая на вопросы журналистов, правда ли, что во время очной ставки с бывшим генералом милиции Алексеем ПУКАЧЕМ тот сказал, что покойный глава МВД Юрий КРАВЧЕНКО представил его В.ЛИТВИНУ со словами о том, что именно А.ПУКАЧ расправился с журналистом Г.Гонгадзе, В.ЛИТВИН ответил: «Я законопослушный гражданин, и есть тайна следствия, и есть детали, о которых я не собираюсь говорить».

На уточняющий вопрос: «Так была такая фраза, или нет?», он ответил: «Откуда я знаю, была ли такая фраза, не было ли такой фразы».

В.ЛИТВИН также добавил: «А что остается говорить в данном случае генералу ПУКАЧУ? Я знаю, что было, что есть в этой жизни, и чего не было».

При этом он отметил, что имеет все основания «смотреть каждому из вас в глаза».

По словам спикера, всю информацию относительно дела Г.Гонгадзе он узнает «из открытых источников». «Я ни у кого не интересуюсь, ни к кому не хожу, и не звоню по телефону, - добавил он.

В.ЛИТВИН еще раз отметил, что «расследование этого обстоятельства подтвердило о моей непричастности к этому делу».

«Вместе с тем, я понимаю, что это не устраивает тех людей, которые в свое время выписали соответствующий сценарий, пытались руководить, в первую очередь, общественным мнением и следствием по тому сценарию, который они себе определили», - добавил председатель ВР.

Он вновь отметил необходимость ответить на вопрос, кто организовал прослушивание кабинета экс-Президента Леонида КУЧМЫ, кто занимался монтажом и кто «под все это организовал все другие действия». «Возможно для того, чтобы установить истину, нужно выйти за пределы страны», - подчеркнул спикер.

По его словам, «думаю, что каждый нормальный человек понимает, как выносить этот шквал критики и негатива». «Но привить мне комплекс вины не удастся. Не удалось и не удастся», - отметил В.ЛИТВИН.