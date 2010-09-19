Кириленко: в Украине действует подставная оппозиция

В Украине сейчас одновременно действует оппозиция настоящая и назначенная. Об этом заявил народный депутат, лидер партии «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО, находясь во Львове.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, по словам В.КИРИЛЕНКО, «одни почему-то везде получают полное содействие, а другие – подвергаются преследованиям».

Он отметил, что в настоящее время оппозиционных сил достаточно много, и они сами должны определить, кто лидер, а не Партия регионов должна назначить его.

В то же время В.КИРИЛЕНКО подчеркнул, что «по принципиальным вопросам должен быть единый оппозиционный кулак – в вопросе защиты украинского языка, украинской государственности, в вопросе украинско-российских отношений, чтобы это были равноправные отношения».

В пресс-службе напомнили, что во Львовской, Тернопольской и Волынской областях на членов партии «За Украину!” оказывается давление с требованием отказаться от участия в местных выборах под страхом увольнения с работы.