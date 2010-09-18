Съезд КУН избрал Ивченко главой партии без его согласия

Отчетно-избирательный съезд Конгресса украинских националистов, который состоялся в субботу в Киеве, повторно избрал Алексея Ивченко председателем КУН, хотя тот заявил, что слагает с себя полномочия.

Как передает корреспондент УНИАН, О.Ивченко выступил на съезде с просьбой не избирать его ни председателем КУН, ни в руководящие органы партии. В то же время он сказал, что полностью разделяет идеологию КУН и всячески будет содействовать развитию партии. Заявив о сложении с себя полномочий, Ивченко покинул съезд. Однако в его отсутствие съезд избрал его повторно двумя третями голосов.