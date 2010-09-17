Герман о выборах, комиссиях и обычных фантазиях Тимошенко

Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН опровергает заявление оппозиции относительно неравного количества руководящих должностей в территориальных избирательных комиссиях между представителями власти и оппозиции.

Об этом говорится в заявлении А.ГЕРМАН, текст которого передан агентству УНИАН.

По словам заместителя главы Администрации Президента, несмотря на то, что Партия регионов намного сильнее, количественно преобладает БЮТ и имеет почти вдвое большую фракцию в парламенте, она получила равное с БЮТ количество руководящих должностей в территориальных избирательных комиссиях, которые будут работать на местных выборах. Кое-где, по ее словам, БЮТ имеет вдвое, а то и втрое больше таких должностей. В частности, в Винницкий области БЮТ имеет 19 руководящих должностей, а Партия регионов – 2, на Волыни у БЮТ - 14, у Партии регионов – 4. “Это свидетельствует о том, что какие-либо нарекания на неравные условия избирательной кампании являются обычными фантазиями Юлии ТИМОШЕНКО”, - сказала она.

А.ГЕРМАН заверила, что власть делает все возможное для обеспечения свободных, честных и прозрачных местных выборов. Подтверждением этому, отметила она, является подписанное вчера Президентом Украины поручение премьер-министру, в котором особо отмечается недопустимость административного давления в избирательном процессе, необходимость всестороннего содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий.

“Подтверждение этому - обращение Николая АЗАРОВА к международным наблюдателям с приглашением приехать на выборы в Украину. Таким образом, выборы состоятся и пройдут они свободно, честно и прозрачно. Альтернативы такому процессу нет”, - сказала А.ГЕРМАН.