Тимошенко: направляем в ПАСЕ данные об уничтожении судебной системы

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО считает, что кадровые изменения в составе Конституционного Суда Украины состоялись под давлением команды Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Четыре судьи, которые ушли из Конституционного Суда, ушли под давлением. Здесь нет никаких сомнений. И это те четыре человека, которые не поддержали в свое время решение Конституционного Суда, которое выжимал из Конституционного Суда ЯНУКОВИЧ, это – признать формирование большинства "тушками", и сейчас судей просто выживают из суда. Их выжили уже", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, эти вакантные должности в Конституционном Суде переданы более лояльным к Президенту судьям. "Заменили их ни к чему, с точки зрения права, не способными людьми, которые будут полностью "вдобрять" все решения без рассмотрения, которые закажет Президент и его Администрация", - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

По мнению лидера "Батькивщины", такие кадровые изменения лишний раз подтверждают, что новая власть Украины разрушила систему правосудия.

"Сегодня Конституционный Суд будет работать по принципу "чего изволите?", и если первое лицо государства "изволит", значит, это будет сделано", - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии также добавила, что ее команда намерена передать Мониторинговому комитету Совета Европы информацию об уничтожении в Украине независимой системы правосудия. "Мы направляем в Парламентскую Ассамблею Советы Европы, в Мониторинговый комитет полностью изложение этой ситуации, с фактажем, с документами, что происходит с системой правосудия в Украине", - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что организованный властью съезд судей был "спектаклем для своих". "Съезд судей тоже сфальсифицировали. Съезда судей не было, не были собраны судьи со всей страны, а по квотам – по три человека от области, своих людей согнали, и могу сказать, что вчера в Украине исчез такой орган, как Съезд судей. Это сфальсифицированная группа людей, которая полностью по заказу Администрации Президента и Президента лично принимает все решения", - убежденная лидер "Батькивщины".

Как сообщал УНИАН, вчера, 16 сентября, делегаты Х внеочередного Съезда судей Украины уволили с должностей судей КС Ивана ДОМБРОВСКОГО, Вячеслава ДЖУНЯ, Мирославу МАЧУЖАК и Анатолия ДИДКИВСКОГО.

Вместо них новыми судьями КС избраны: судья Апелляционного суда Луганской области Михаил ЗАПОРОЖЕЦ, судья Высшего административного суда Украины Олег СЕРГИЙЧУК, судья Донецкого апелляционного административного суда Наталия ШАПТАЛО и судья Апелляционного суда Харьковской области Михаил ГУЛЬТАЙ.