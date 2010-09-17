Головатый пугает конституционным коллапсом: дальше ноль! Дырка!..

Народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Сергей ГОЛОВАТЫЙ считает, что в случае отмены конституционной реформы политические силы должны будут искать компромисс во избежание юридического коллапса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ТВі, об этом С.ГОЛОВАТЫЙ заявил в эфире телеканала.

“Если Конституционный Суд Украины признает изменения к Конституции 2004 года неконституционными, то нормы действующей Конституции не утратят действие”, - сказал он.

По словам С.ГОЛОВАТОГО, Верховная Рада, “избранная всенародно, сохранит свои полномочия на определенные ей 5 лет, но следующий парламент украинцы избрать не смогут”.

“Она (Верховная Рада Украины — УНИАН) будет с этими полномочиями на тот срок, который легитимизирован народом в 2007 году. 5 лет с этими полномочиями, дальше ноль! Дальше дырка!..” — отметил С.ГОЛОВАТЫЙ.

По его мнению, после завершения конституционного срока полномочий парламента и Президента нельзя будет провести выборы, поскольку для этого необходимо будет внести изменения в Конституции, а это некому будет делать.

С.ГОЛОВАТЫЙ считает, что выход из этого “юридического коллапса” - в поиске широкого политического компромисса между всеми политическими силами для построения конструктивного конституционного процесса.

“Нужно, в конце концов, поставить точку в этом антиконституционном хаосе или фарсе, который был начат в декабре 2004 года, нужно идти на конституционный, легитимный процесс внесения изменений в Конституции на основе широкого общественного или политического компромисса, который должен быть достигнут между Президентом и парламентскими фракциями в этом парламенте”, - отметил он.

При этом С.ГОЛОВАТЫЙ подчеркнул, что “это нужно сделать до конца полномочий действующей Верховной Рады”.

В то же время он выразил сомнения, что оппозиция согласится на компромисс ради избежания конституционного вакуума в 2012 году.

“У них нет ощущения опасности, близости конституционного коллапса! Они этого пока еще не понимают”, — считает он.

С.ГОЛОВАТЫЙ убежден, что закон № 2222, то есть изменения в Конституцию Украины от 2004 года, является “неконституционным из-за процедурных нарушений при его принятии, а также в связи с несоответствием по своей сути европейским стандартам, в частности, принципам верховенства права, распределению властей в стране и демократическим нормам”.

Комментируя возможный путь отмены политреформы, он отметил, что речь идет не об отмене отдельных статей действующей Конституции Украины, а “речь идет о рассмотрении вопроса неконституционности закона № 2222”.

“Возможность такого шага дает XIII раздел Конституции Украины, который гласит, что если изменения в закон были осуществлены с нарушением процедуры, это является основанием для признания закона неконституционным”, - отметил С.ГОЛОВАТЫЙ.

Как сообщал УНИАН, 13 июля 252 народных депутата от коалиции обратились в Конституционный Суд относительно конституционности закона № 2222-IV «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года.

Соответствующие изменения в Конституцию, ограничивающие полномочия Президента и усиливающие полномочия ВР, были приняты в декабре 2004 года во время пакетного голосования вместе с решением о проведении третьего тура выборов Президента. Изменение в Конституцию вступили в силу 1 января 2006 года.