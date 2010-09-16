Одесскому губернатору удастся побороть рост преступности?

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что в Одессе – для преодоления имиджа города как криминальной столицы – необходимо выстроить эффективную вертикаль власти, контролирующую ситуацию не столько карательными методами, сколько профилактическими.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО относительно криминальной активности в Одессе накануне местных выборов.

«Ухудшение криминогенной ситуации в Одессе связано исключительно с неэффективной вертикалью власти в городе. Причем речь идет не столько о неэффективности правоохранительной системы, сколько об экономических предпосылках развития преступности. Высокий уровень политической коррупции, зависимость власти от бизнеса и наоборот, а также теневые схемы раздела коммунальной собственности и земли – вот основные предпосылки роста преступности в Одессе», - считает эксперт.

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, единственным эффективным методом борьбы с этим явлением может стать централизация власти, повышение степени ее ответственности. «Именно такие методы работы пропагандирует Одесский губернатор Эдуард МАТВИЙЧУК, прибегая подчас к непопулярным, но действенным мерам борьбы с коррупцией. Можно рассчитывать, что после того, как по результатам местных выборов в горсовете будет сформировано действенное большинство, подобная централизация власти произойдет не только в рамках области, но и в рамках города», - убежден эксперт.