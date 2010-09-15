Представители БЮТ следят, когда в ЦИК принесут заявки "клонов"

Действующая власть пытается исключить партию «Батькивщина» из избирательного процесса на местных выборах.

Об этом заявил член фракции «БЮТ-Батькивщина», юрист Сергей ВЛАСЕНКО, общаясь с журналистами в ЦИК, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

«Мы знаем, что в ходе этих выборов власть начала применять целый ряд схем, которые имеют абсолютную цель - ограничить или исключить участие партии «Батькивщина» в местных выборах. К сожалению, в этом задействованы и государственные органы: это и подразделения юстиции, и органы МВД, а также подчиненные суды», - отметил он.

В частности, С.ВЛАСЕНКО напомнил, что в Печерском райсуде Киева по решению судьи Евгения ВОВКА «был законсервирован статус бывших руководителей двух партийных организаций партии «Батькивщина» во Львовской и Киевской областях».

«По этой логике мы не исключаем, что завтра появится судебное решение, согласно которому Юлия ТИМОШЕНКО не является председателем партии «Батькивщина». Я подчеркиваю, что все эти действия направлены на то, чтобы сделать невозможной деятельность партийных организаций «Батькивщины», - сказал народный депутат.

По словам С.ВЛАСЕНКО, сегодня группа народных депутатов фракции «БЮТ-Батькивщина» пришла в ЦИК, «поскольку существует вероятность, что территориальные избирательные комиссии во Львовской и Киевской областях сформируют по представлению исключенных членов «Батькивщины».

По словам С.ВЛАСЕНКО, ЦИК уже пошла на уступки власти, утвердив порядок формирования ТИК, «в которых будут предоставлены преференции партии власти и ее сателлитам».

С.ВЛАСЕНКО отметил, что в случае, если ЦИК примет решение зарегистрировать членов теризбиркомов, поданных Владимиром МАЙБОЖЕНКО и Иваном ДЕНЬКОВИЧЕМ, - это будет означать, что в ТИК не будет представлена партия «Батькивщина».

«Это откроет путь к представлению нелегитимных списков кандидатов, которые не будут иметь никакого отношения к партии «Батькивщина», что будет своеобразной поддержкой Партии регионов», - отметил он.