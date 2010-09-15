Нардепы уже зарятся на кресло Карпачевой?

Верховной Раде предлагают расширить перечень оснований для увольнения Уполномоченного ВР по правам человека, добавив в него такой пункт: “невыполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей Уполномоченного”. Соответствующий законопроект №7124 авторства одного из первых беглецов из БЮТ Игоря Рыбакова и действующего бютовца Валерия Камчатного уже передан на рассмотрение профильного комитета.

К тому же нардепы предлагают предоставить право инициировать рассмотрение вопроса об освобождении от должности Уполномоченного любому из нардепов (в действующей редакции закона об Уполномоченном по правам человека подавать предложение об освобождении должны не меньше четверти конституционного состава ВР или спикер парламента). И установить, что вывод относительно наличия основания для увольнения Уполномоченного должен дать комитет Верховной Рады, к ведению которого отнесен вопрос деятельности Уполномоченного. (На данный момент закон требует, чтобы такое решение принимала временная специальная комиссия парламента)

Напомним, что действующий Уполномоченный ВР по правам человека – Нина Карпачева первой (и пока что последней) была назначена на эту должность в апреле 1998 года.