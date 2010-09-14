ПР: резолюцию Европейской народной партии писали в Киеве у Тимошенко

В Партии регионов считают, что резолюция Политической ассамблеи Европейской народной партии, в которой выражается обеспокоенность свертыванием свободы слова в Украине и осуждается вмешательство государства Украина во внутренние дела партии «Батькивщина», написана в киевском штабе Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Партии регионов.

«Это заявление (резолюция Политической ассамблеи ЕНП – УНИАН) было написано в штабе Юлии ТИМОШЕНКО в Киеве и отправлено ее сторонникам в Европе», - говорится в заявлении.

В пресс-службе ПР также считают, что политические партнеры Ю.ТИМОШЕНКО в Европейской народной партии «не имеют реального представления о ситуации в государстве, и таким способом решили атаковать правительство Украины, а не делать конструктивных шагов для развития отношений с Украиной».

По мнению представителей ПР, такая позиция ЕНП «напоминает кампанию Ю.ТИМОШЕНКО, в которой она пытается дестабилизировать ситуацию в стране, привести ее к экономическому хаосу и разрушить надежды»

«Мы решительно отвергаем эти смешные претензии, и сосредоточиваем усилия на решении реальных проблем ради восстановления страны», - также отмечают в Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября Европейская народная партия одобрила резолюцию своей Политической ассамблеи, в которой выразила обеспокоенность свертыванием свободы слова в Украине и осудила вмешательство государства Украина во внутренние дела партии «Батькивщина».