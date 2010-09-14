Яворивский: Тимошенко нужно сменить идеологию

Народный депутат Украины, член фракции БЮТ Владимир ЯВОРИВСКИЙ считает, что оппозиционной силе Юлии ТИМОШЕНКО нужно изменить идеологию, занимать патриотический сегмент.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

По его мнению, «это очень выгодно на фоне того, что делают с нашей историей, языком, сдачей национальных интересов. Патриотический базис даже для обывателя в Донецкой области может быть понятен. Не нужно преувеличивать, заходить на территорию того же ТЯГНИБОКА, но занять сегодня эту позицию очень нужно».

Как считает В. ЯВОРИВСКИЙ, самыми большими проблемами оппозиции на сегодняшний день являются разъединенность, дискуссия с властью вместо диалога с людьми и отсутствие альтернативных законов.

По словам депутата, «оппозиция получила бы колоссальный выигрыш, если бы не была таким себе 4- или 5-головым змеем». Он выразил убеждение, что перед выборами Ю.ТИМОШЕНКО еще получит негатив от соратников по оппозиционному лагерю.

Вторая проблема оппозиции, по мнению В.ЯВОРИВСКОГО, заключается в дискуссиях с властью.

«Этот вопрос я буду поднимать на наших закрытых собраниях. Мы постоянно переключаемся по инерции, разговариваем с регионалами, а нужно - с народом. Не стоит дискутировать с властью, с ЯНУКОВИЧЕМ, опускаться к персональным обвинениям. Нужно апеллировать к людям», - отмечает депутат.

Третьим фактором, который тормозит эффективную работу оппозиции, В.ЯВОРИВСКИЙ назвал отсутствие альтернативных предложений.

«Очевидно, что мы сегодня воюем только “против”. Против Налогового кодекса, установления новых тарифов... Мы еще не вышли на тот уровень, когда нужно предлагать альтернативу. Не только настаивать на установлении моратория, а предлагать свою версию закона. Я очень боюсь, чтобы мы не превратились в просто оппозицию, которая кричит «Голосуйте за нас!» К сожалению, сейчас мы больше общаемся на уровне крика и эмоций. От этого нужно отказываться, а процесс этот продлится не день и не месяц. Поэтому оппозиции нужно рассчитывать не на спринтерскую дистанцию, а на стайерскую», - убежден В.ЯВОРИВСКИЙ.