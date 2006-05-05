Ющенко пригласил к себе Мороза и Тимошенко

11:24, 05 мая 2006
Политика
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Лидеру БЮТ Президент назначил встречу на 12.00,  председателю СПУ - часом позже...

 

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