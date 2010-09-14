Винский готовит на выборы «народные списки»

Партия «Народная власть» не будет поддерживать действующих председателей городов и депутатов районных, городских, областных советов.

Об этом заявил председатель партии Иосиф Винский в интервью, опубликованном на сайте партии «Народная власть».

«В своем отношении к действующей местной власти мы исходим исключительно из оценки ее эффективности. А ее эффективность, к сожалению, неудовлетворительна. Поэтому в 99% случаев мы не будем поддерживать действующих председателей городов и депутатов районных, городских, областных советов, независимо от того, будут ли они идти по спискам или по мажоритарным округам. Если мы хотим лучшей работы местной власти, должны создать реальную конкуренцию, должны откровенно обсуждать недостатки и работу руководящих кадров. Должны обеспечить жесткий механизм контроля общества за работой местных депутатов и председателей городов, поселков и сел», - заявил Иосиф Винский.

По его убеждению, избиратели сами должны дать оценку местной власти. Если их устраивает работа действующей власти, то они должны поддержать ее. Если не устраивает, то на выборах они должны голосовать за избирательные списки новых партий и их кандидатов. Именно при таком подходе народ сможет через определенное время заставить власть уважать себя и выполнять свои предвыборные обещания.

Винский отметил, что партия «Народная власть» недавно провела анализ состояния выполнения предвыборных обещаний в городах и районах Украины. Подавляющее большинство из них оказались не выполненными.

«Это происходит по двум причинам. Большинство народных избранников и не думали их выполнять, они шли во власть решать собственные бизнес-вопросы. Другая причина – многие депутаты, стремясь получить голоса избирателей, обещали то, что за пределами возможностей местной власти», - объяснил председатель партии «Народная власть».

Иосиф Винский рассказал, что региональные организации партии «Народная власть» инициировали собрания жителей городов в разных регионах, на которые приглашали мэров, депутатов местных советов, чтобы они отчитались перед обществом за свою работу на протяжении последних лет. В абсолютном большинстве случаев представители действующей власти проигнорировали приглашение.

«В местных органах власти сейчас немало представителей старых партий, запятнавших себя земельными аферами, расхищением коммунального имущества, установкой бестолковых тарифов в системе ЖКХ и так далее. Очевидно, им не с руки отчитываться за свою работу, показать, что реально сделано для общества и, может, даже извиниться за допущенные провалы в работе. Намного легче опять попробовать купить избирателей радужными обещаниями, а то и буквально - материальным поощрением», - сказал И.Винский.

По его словам, партия намерена радикально обновить состав местных советов, а потому будет выдвигать кандидатами в депутаты не только однопартийцев, но и внепартийных, при условии, что они разделяют идеологию евросоциализма.

«Мы приглашаем к сотрудничеству с нашими местными организациями небезразличных людей, лидеров, тех, у кого есть конкретные планы, направленные на улучшение жизни местной общины. Партия «Народная власть» ставит целью представить избирателю «народные списки», - подвел итог Иосиф Винский.