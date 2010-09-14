Томенко называет диверсией ситуацию вокруг горнолыжного курорта «Буковель»

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО называет диверсией против имиджа Украины в мире ситуацию вокруг горнолыжного курорта “Буковель”.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии Н.ТОМЕНКО по поводу ситуации, которая возникла вокруг туристического комплекса “Буковель”.

«Тяжело сказать, кто додумался до публичных «разборок» вокруг «Буковеля», но это выглядит как диверсия против Украины в канун зимнего туристического сезона», - заметил Н.ТОМЕНКО.

В то же время, самым парадоксальным Н.ТОМЕНКО назвал то, что Украина начала «пиарить» свой зимний туристический потенциал в 2007 году в период премьерства нынешнего Президента Виктора ЯНУКОВИЧА. Он напомнил, что тогда заместитель министра культуры и туризма, а теперь министр – Михаил КУЛИНЯК пафосно презентовал рекламную кампанию «Украина приглашает», в рамках которой происходила демонстрации промороликов о зимнем отдыхе «Украина. Для влюбленных в снег» в эфире заграничных телеканалов EuroNews и NGC. Н.ТОМЕНКО также напомнил, что на масштабную кампанию «Украина приглашает», которая, по словам теперешнего министра, была призвана формировать позитивный туристический имидж Украины, в 2007 году выделили 8,5 млн. грн. бюджетных средств.

«Насколько я понимаю, нынешнее правительство также рассматривает возможность проведения рекламы на иностранных каналах относительно зимнего туристического потенциала Украины. Учитывая это и ввиду инициатив Президента и его команд относительно возможностей Украины в организации и проведении зимних Олимпийских игр, где, между прочим, упоминался и «Буковель», попытку разобраться с тем, как работает горнолыжный курорт «Буковель» сегодня иначе как диверсией против имиджа Украины в мире назвать нельзя», - подытожил вице-спикер парламента.

Справка УНИАН. Согласно сообщениям СМИ, 7 сентября работники Генеральной прокуратуры Украины, Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины при поддержке бойцов спецподразделения «Беркут» провели обыск и изъятие документов и оргтехники в Главном управлении Госкомзема в Ивано-Франковской области. Правоохранители изъяли документацию управления, системные блоки компьютеров, гербовую печать управления.

По данным СМИ, больше всего следователей интересовали вопросы отведения земельных участков ООО «Скорзонера» (ТК «Буковель»), денежной оценки земель Поляницкого сельского совета, на которых размещен курорт, проекты и строительство новых дорог к «Буковелю».

На земельные участки в селе Поляница, где расположен горнолыжный курорт «Буковель», наложен арест.

В комментарии УНИАН генеральный директор “Буковеля” Александр ШЕВЧЕНКО сообщил о проведении обысков в туристическом комплексе.

По его словам, следствие интересовал “большой перечень документов касательно землеотводов на земли, на которых стоит туркомплекс”.

А.ШЕВЧЕНКО заметил, что в развитие туркомплекса были вложены очень большие средства (раньше на месте “Буковеля” был лес), но отказался комментировать предположение, что ситуация имеет признаки рейдерства.