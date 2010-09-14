Янукович поздравил Медведева с днем рождения
14:38, 14 сентября 2010Политика
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Президенту РФ - 45 лет
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА с днем рождения.
Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе беседы главы государств обсудили планы и содержательное наполнение предстоящих до конца года российско-украинских контактов на высшем уровне.
Разговор состоялся по инициативе украинской стороны.
Как известно, сегодня Д.МЕДВЕДЕВ отмечает 45-летний юбилей.
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