Янукович поздравил Медведева с днем рождения

Президенту РФ - 45 лет

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА с днем рождения. Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе беседы главы государств обсудили планы и содержательное наполнение предстоящих до конца года российско-украинских контактов на высшем уровне. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Как известно, сегодня Д.МЕДВЕДЕВ отмечает 45-летний юбилей.

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