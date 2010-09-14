Литвин уже не ждет «значительного наплыва из оппозиции во власть»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что существенных изменений в составе парламентской коалиции не произойдет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, об этом спикер сказал в интервью изданию «Главред».

В.ЛИТВИН отметил, что не видит оснований для существенных перестановок в составе коалиции.

«Из коалиции никто не уйдет, так же, как не будет и значительного наплыва из оппозиции во власть. Основная масса определилась, и можно будет говорить разве что о незначительных перемещениях», - сказал он.

В.ЛИТВИН также добавил, что он «как никто другой заинтересован в том, чтобы стабилизировать ситуацию, и из сугубо прагматичных соображений не заинтересован в том, чтобы в коалиции было конституционное большинство». «Потому что тогда возникнет искушение решать сложные вопросы простым путем. А такие решения должны приниматься ответственно, а не после взмаха руки. Потому что они будут иметь большое значение для Украины, и я хочу, чтобы они были положительными или преимущественно положительными», - сказал руководитель парламента.