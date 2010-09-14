Могилев похвастал результатами: 462 уголовных дела против его подчиненных

С начала этого года за допущение правонарушений в служебной деятельности в отношении работников органов внутренних дел возбуждено 462 уголовных дела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на коллегии МВД в Киеве заявил министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ, заметив, что из общего объема этих дел 377 возбуждены по материалам Службы внутренней безопасности МВД.

По словам министра, количество таких дел возросло в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Закарпатской, Сумской, Донецкой областях и в Киеве.

А.МОГИЛЕВ отметил, что подавляющее большинство дел возбуждено за должностные преступления. В частности, за взяточничество - 106, служебную подделку – 90, превышение власти – 86, злоупотребление властью – 81, за служебную халатность – 13. А.МОГИЛЕВ обратил внимание, что больше всего уголовных дел возбуждено в отношении участковых – 82. Дальше идут работники уголовного розыска – 59, инспекторы ГАИ – 57, следователи – 38, сотрудники охраны общественного порядка – 32, БНОН – 20, ГСБЭП – 12, ГСО – 10, УБОП – 8.

«Мы и в дальнейшем будем проводить работу по очистке своих рядов от случайных людей и тех, кто себя запятнал», - заверил А.МОГИЛЕВ.