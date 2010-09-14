В БЮТ прогнозируют новую провокацию власти: рубль вместо гривни

Народный депутат Украины (фракция БЮТ), председатель Всеукраинского общества “Просвита” Павло МОВЧАН считает, что законопроект № 1015-3 "О языках в Украине" провоцирует долговременные конфликты.

Об этом он заявил в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

«Это является ничем другим, как «сдачей» и демонтажем Украины. Тогда останется следующая провокация – против украинской гривни. Будет российский рубль. И это уже достанет всех», - сказал депутат.

П.МОВЧАН считает, что в языковом вопросе не должно быть компромиссов. «Языковой вопрос нужно решать так, как нужно украинцам в Украине», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрирован проект закона "О языках в Украине", авторами которого являются член Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ, лидер Компартии Петр СИМОНЕНКО и депутат от Блока Литвина Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ.

Законопроектом предусматривается, что в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка с учетом того, что русский язык является родным или повседневно используемым большинством граждан Украины, общепринятым, вместе с украинской, языком межличностного общения на всей территории Украины, одним из официальных и рабочих языков Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, ЮНЕСКО и других международных организаций.

11 сентября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отметил, что законопроект, которым вместе с закреплением за украинским статуса государственной гарантируется свободное использование, развитие и защита других языков, должен быть принят, поскольку ликвидирует факты дискриминации других языков, в первую очередь - русскоязычного населения.