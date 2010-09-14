Азаров предложил Компартии Китая подписать Меморандум с ПР

Премьер-министр Украины, председатель Партии регионов Николай АЗАРОВ предложил Коммунистической партии Китая подписать Меморандум о сотрудничестве между ПР и КПК.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, такое предложение Н.АЗАРОВ сделал вчера в Киеве во время встречи с китайской делегацией во главе с членом политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретарем комитета КПК провинции Гуандун ВАН Яном.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что украинско-китайские отношения значительно активизировались после государственного визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Китай.

По его словам, углубление межпартийных связей правящих партий в этом контексте позволит значительно активизировать двустороннее сотрудничество.