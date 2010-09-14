Следствие Генпрокуратуры назвало заказчика убийства Гонгадзе
Пукачу светит пожизненное
Следствие Генпрокуратуры установило, что генерал Алексей Пукач получил приказ убить Георгия Гонгадзе от тогдашнего министра внутренних дел Юрия Кравченко.
Как сообщают источники "Украинской правды", об этом говорится в постановлении следователя Генпрокуратуры Александра Харченко о привлечении Пукача к уголовной ответственности.
Постановление было вынесено 7 сентября 2010 года и по нему Пукачу предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса.
Роль Кравченко в убийстве Гонгадзе следователь в постановлении описывает так:
"...Примерно 13-14 сентября 2000 года в своем служебном кабинете в городе Киеве по улице Богомольца, 10 министр внутренних дел Кравченко Ю.Ф. устно отдал начальнику ГУКП МВД Украины Пукачу А.П. явно преступный приказ - убить журналиста Гонгадзе Г.Р. для прекращения таким образом журналистской деятельности".
"Пукач А.П., действуя из личной заинтересованности и карьерных побуждений, не желая осложнять отношения с руководителем МВД Украины, а также рассчитывая снискать расположение Кравченко Ю.Ф. и получить повышение по службе и повышения специального звания работника милиции, согласился выполнить приказ Кравченко Ю.Ф., т.е. на заказ убить Гонгадзе Г.Р.", - также говорится в постановлении следователя.
Кроме того, в постановлении сказано, что Кравченко также отдавал приказ на похищение и совершение насилия над помощником депутата Сергея Головатого Алексеем Подольским, чтобы побудить его прекратить оппозиционную деятельность.
В окончательной редакции постановления о привлечении Пукача в качестве обвиняемого ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 365 действующего Уголовного кодекса, а также частью 3 статьи 166 и пунктами "а" и "и" статьи 93 Уголовного кодекса в редакции 1960 года.
Пункта "и" статьи 93 Уголовного кодекса в редакции 1960 года - "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное по предварительному сговору группой лиц или организованной группой".
Пункт "а" статьи 93 Уголовного кодекса в редакции 1960 года - "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное по заказу".
Часть 3 статьи 166 Уголовного кодекса в редакции 1960 года - "превышение власти или должностных полномочий, если они повлекли тяжкие последствия".
Часть 2 статьи 365 действующего Уголовного кодекса - "превышение власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием, применением оружия или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, при отсутствии признаков пыток".
Максимальная санкция, предусмотренная этим статьям - пожизненное заключение.