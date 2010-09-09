Бойко: отношения с Россией будут строиться на паритетных принципах

В газовых вопросах отношения Украины с Россией будут строиться на паритетных принципах.

Как сообщает пресс-служба Партии регионов, об этом заявил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО.

По его словам, вопросы полноценной загрузки отечественной газотранспортной системы в долгосрочной перспективе являются приоритетными задачами нашей страны в переговорном процессе с Российской Федерацией.

По мнению Ю.БОЙКО, при реализации совместных газотранспортных проектов с российскими партнерами паритетное участие сторон остается принципиальным вопросом для Украины. Он считает, что государство должно очень быстро предлагать экономически выгодные модели, которые бы позволили загрузить отечественную ГТС на долгосрочную перспективу. «Это наш приоритет», - подчеркнул он.

По словам министра, Украина будет строить отношения в газовой сфере с Россией на принципах паритета и равноправия. «Это для нас принципиальная позиция, и в рамках этой позиции и решения нашего Президента - то, что мы любую конструкцию строим на паритетных принципах: 50% наших, 50% российских коллег», - отметил Ю.БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР на встрече с журналистами 7 сентября, сообщил, что вторым шагом после создания совместного предприятия "Газпрома" и "Нефтегаза" будет слияние. "Нам не интересно создание СП ради самого СП", – отметил он.