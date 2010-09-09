БЮТ обещает придумать, как пробить мораторий на подорожание ЖКУ

Сегодня на заседании фракции “БЮТ-Батькивщина” будет решен вопрос, каким образом добиться установления моратория на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил первый заместитель руководителя фракции “БЮТ-Батькивщина” Андрей КОЖЕМЯКИН.

Он отметил, что сегодня фракция покинула сессионный зал парламента, поскольку «не видит возможности работать вместе с коалицией и рассматривать второстепенные законы в то время, когда цены и тарифы на ЖКУ повышаются».

А.КОЖЕМЯКИН сообщил, что сегодня на заседании будет решено, как фракция будет действовать завтра на пленарном заседании. По его словам, депутаты будут действовать в рамках законодательства и регламента Верховной Рады.

На уточняющий вопрос журналистов, будут ли продолжать завтра члены “БЮТ-Батькивщина” блокировать работу парламента, А.КОЖЕМЯКИН ответил, что фракция будет прибегать к разным действиям.

Он сказал, что «фракция будет делать все для того, чтобы своими действиями привлекать внимание к острым вопросам, которые сегодня беспокоят украинское общество».