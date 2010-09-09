Бютовцы ушли из зала ВР

Фракция БЮТ-Батькивщина покинула сессионный зал в знак протеста против того, что коалиция не хочет рассматривать оппозиционный пакет законопроектов, направленный на социальную защиту населения.

Как передает корреспондент УНИАН, перед тем как покинуть сессионный зал, лидер фракции “БЮТ-Батькивщина” Иван КИРИЛЕНКО с трибуны парламента сказал, что коалиция демонстрирует полное безразличие к проблемам украинцев в связи с повышением цен на коммунальные услуги и газ. «Рано или поздно эти вопросы придется решать или правительству, или нам. Так лучше раньше и не допускать повышения температуры в обществе», - сказал он.

И.КИРИЛЕНКО отметил, что фракция не хочет прибегать к позорящим Украину средствам. «Мы в знак протеста покидаем этот зал, оставляя свои лозунги и свои души здесь», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

После этого депутаты от БЮТ разблокировали трибуну ВР и покинули сессионный зал.