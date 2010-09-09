Европарламенту не нравится, как СМИ освещают европейские события

Европарламент обвинил европейские институты, национальные правительства, а также общественные СМИ в том, что информация о европейских событиях подается недостаточно привлекательно для граждан ЕС.

Об этом говорится в одобренном 8 сентября на сессии Европарламента в Страсбурге докладе Мортена ЛОККЕГААРДА (группа либеральных партий, Дания).

В документе отмечается, что нет проблемы в недостатке информации о ЕС и деятельности его институтов, однако эта информация подается очень часто без учета какого-либо порядка приоритетности.

«Очень часто она недостаточно четкая, привлекательна и понятна, во многих случаях содержит очень технический язык, отталкивая людей, не знакомых с европейскими вопросами», - отмечается в одобренном докладе.

Депутаты считают, что основной портал ЕС – http://europa.eu - должен был бы на более доступном языке объяснять роль и функции европейских органов.

При этом депутаты выразили обеспокоенность в связи со снижением на 2011 год европейских фондов для тренингов журналистов, и призвали Еврокомиссию усилить свою политику коммуникаций, предоставив ей статус приоритетной.

Кроме того, в докладе выражается обеспокоенность снижением количества аккредитованных в Брюсселе журналистов, что, по мнению депутатов, не отвечает интересам ни европейских институтов, ни самих аккредитованных журналистов.

Депутаты призвали все европейские органы власти демонстрировать большую открытость и максимально упростить процедуру аккредитации.

При подготовке доклада из ее проекта было снято положение, предложенное М.ЛОККЕГААРДОМ, о создании «группы независимых журналистов для беспристрастного освещения событий ЕС».

Это предложение вызвало протест со стороны Ассоциации иностранной прессы – организации, объединяющей аккредитованных в Брюсселе иностранных журналистов. Глава Ассоциации Лоренцо КОНСОЛИ назвал эту идею контрпроизводительной, отметив, что лучшим решением проблемы освещения европейских событий является увеличение открытости европейских институтов.