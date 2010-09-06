"Свобода" единогласно переизбрала Тягнибока

19:53, 06 сентября 2010
Политика
1686 0

На съезд приехали делегаты из всех областей

Съезд Всеукраинского объединения "Свобода" единогласно переизбрал Олега ТЯГНИБОКА председателем партии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Свободы».

По данным пресс-службы, ХХІІ отчетно-выборный съезд Всеукраинского объединения "Свобода" состоялся сегодня, 6 сентября, в Киеве.

489 делегатов из 25 областей, городов Киева и Севастополя избрали руководящие органы объединения и определили стратегию на местных выборах 2010 года.

Во время своего выступления лидер Всеукраинского объединения “Свобода” отметил, что «сегодня как никогда актуальна фраза «Если не мы - то кто!». История дает нам шанс, и мы не имеем права его упустить. «Свобода» несет огромную ответственность перед грядущими поколениями”. О.ТЯГНИБОК выразил уверенность, что ВО”Свобода” сможет защитить местное самоуправление “и оттуда начать наступление на украинофобский режим”.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter