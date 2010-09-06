"Свобода" единогласно переизбрала Тягнибока

Съезд Всеукраинского объединения "Свобода" единогласно переизбрал Олега ТЯГНИБОКА председателем партии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Свободы».

По данным пресс-службы, ХХІІ отчетно-выборный съезд Всеукраинского объединения "Свобода" состоялся сегодня, 6 сентября, в Киеве.

489 делегатов из 25 областей, городов Киева и Севастополя избрали руководящие органы объединения и определили стратегию на местных выборах 2010 года.

Во время своего выступления лидер Всеукраинского объединения “Свобода” отметил, что «сегодня как никогда актуальна фраза «Если не мы - то кто!». История дает нам шанс, и мы не имеем права его упустить. «Свобода» несет огромную ответственность перед грядущими поколениями”. О.ТЯГНИБОК выразил уверенность, что ВО”Свобода” сможет защитить местное самоуправление “и оттуда начать наступление на украинофобский режим”.