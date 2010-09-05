Азаров: ВР обязана в кратчайший срок принять Налоговый кодекс
19:44, 05 сентября 2010Политика
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"План будет выполнен"
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ уверен, что государственный бюджет 2011 года на новой налоговой базе будет принят не позднее ноября.
Об этом глава правительства заявил в эфире телеканала ICTV в воскресенье.
«Есть обязательство Верховной Рады в кратчайшие сроки рассмотреть Налоговый кодекс, принять его и дать возможность правительству представить бюджет на новой налоговой базе. По срокам я думаю, что мы в сентябре примем Налоговый кодекс и уже в октябре примем бюджет, по крайней мере приступим к его рассмотрению. А уже не позднее ноября примем бюджет на новой налоговой базе», - сказал Н.АЗАРОВ.
При этом он отметил, что такой план будет выполнен обязательно.
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