Тимошенко защитила экс-главу Госказначейства - теперь она в бегах

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что всеми арестами ее соратников власть пытается запугать другую часть ее команды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила во время эфира "Шустер live" в пятницу.

"Все это шоу с арестами направлено не только на то, чтобы доказать, что мы были коррупционерами, а сегодня честное правительство и честный Президент, но и запугать всех, кто хотя бы посмотрит в сторону нечестно заработанной собственности кланов и запугать всех моих соратников, чтобы они бежали гурьбой туда в Партию регионов и просто сдавались", - сказала она. В то же время, убеждена лидер «Батькивщины», такие испытания закаляют настоящих людей, которые могут бороться. "Я хочу, чтобы возле меня остались люди, которые не ломаются... И поэтому я не жалею об ушедших, о предавших и о тех, кто боится репрессий", - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что в настоящее время экс-председатель Госказначейства при ее правлении Татьяна СЛЮЗ находится в бегах. "Я ее защитила. И я буду дальше ее защищать", - сказала лидер партии "Батькищины". По ее словам, никто даже и не мог подумать, что ее заместителя арестуют и посадят за решетку. "За что? 800 млн. грн. не вернули двум корпорациям, а отдали пенсии и заработные платы людям в то время, когда кризис разрывал страну", - добавила она. То же касается и экс-заместителя председателя "Нафтогаза" Игоря ДИДЕНКО и председателя таможни Анатолия МАКАРЕНКО, которые законно растаможили 12 млрд. куб. метров газа. "Я давала поручение забирать у криминальной структуры газ и отдавать Украине. Если бы сегодня нужно было повторить абсолютно то же, я бы повторила", - сказала она. В то же время Ю.ТИМОШЕНКО не исключила, что следующим может стать арест ее соратника Александра ТУРЧИНОВА. "И я знаю, что он без тени страха пойдет, потому, что он знает в сердце своем, а он верующий человек, что он делал дело для государства", - добавила она.